Filiz Besim: “Sağlık Bakanlığı maske dağıtmalı”

Eski Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, Covid-19 sürecinde en temel ihtiyaçlardan biri olan ‘maske’nin, Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılması gerektiğini söyledi.

“Zirvede bakanların ve komitelerin savaşı son hızla devam ederken; ben diyorum ki sokaktaki vatandaşa en basit korunma yöntemi olan MASKE’yi nerede ve kaç paraya bulabileceğini anlatın. Biz sağlık çalışanlarına koruyucu maskeyi (N95)’i nasıl temin edebileceğimizi söyleyin. Önerim: Sağlık Bakanlığının maske ihtiyacını organize etmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı gibi Eczacılar Birliği üzerinden eczanelere maske dağıtımı yapılmasıdır.”