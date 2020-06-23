Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplanarak Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeyi sürdü.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan komiteye, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç ve CTP Milletvekili Özdil Nami katıldı.

Komite toplantısına, davetli ve görevliler katılarak görüşlerini ifade ettiler.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesine göre tasarı ülkede finansal sistemde bankalar dışında faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerine, ana sözleşme ve tüzük degişiklikleri ile hisse devirlerine, yöneticilerine, diizenleyecekleri sözleşmelere, işlem sınırlama, faaliyet izinlerinin iptaline, birleşme, devir ve tasliyelerine, muhasebe, raporlama ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemeyi amaçlıyor.