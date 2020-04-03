Firar eden mahkum tespit edilerek tutuklandı

Merkezi Cezaevi’nden Şubat 2018’de firar eden kişi, bugün, Beyarmudu Kapısı'ndan KKTC’ye geçtiği sırada tespit edilerek tutuklandı

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden tutuklu bulunduğu sırada, 7 Şubat 2018’de çöp boşaltmak için dış avluya çıktıktan sonra teller üzerinden atlayarak firar eden S.Y. (E-41), bugün Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan, KKTC’ye geçmek istediği sırada tespit edilerek tutuklandı.

ANİ RAHATSIZLIK SONUCU YAŞAMINI KAYBETTİ

Alayköy sakini Hasine Kaplan ikametgahında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Kaplan 68 yaşındaydı. Kaplan’ın doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kronik akciğer hastalığına bağlı soplunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

ERSEVEN KALP YETMEZLİĞİ NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan, ambulans ile hastaneye getirildiği sırada yaşamını yitiren Malatya köyü sakini Alpaslan Erseven (E-45) üzerinde yapılan otopside ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL



Ülke genelinde dünden bugün 06:00’ya kadar polis tarafından yapılan denetimlerde, 82 kişi korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle tutukladı.