Firar eden mahkumlar teslim oldu

Covid-19 pozitif oldukları için karantinaya alındıkları Demirhan’daki bir yurttan gece yarısı civarı firar eden iki mahkumun saat 13.30’da geri dönüp teslim olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı, bugün 00.45’te Demirhan'daki Mavi Kalem Öğrenci Yurdu’ndan firar eden T.Ç.(E-25) ve D.G.’nin (E-38), saat 13.30'da firar ettikleri yurda geri dönerek teslim olduklarını bildirdi.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.