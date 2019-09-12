Firari bulundu

Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan ve devam eden mahkemesi dolayısıyla öğlen saatlerinde götürüldüğü Lefkoşa Kaza Mahkemesinin avlusundan firar eden Mürsel Aydın, bulundu.

Polisten yapılan açıklamada, firari şahıs Mürsel Aydın’ın, saat 18:00 itibariyle Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.