Firari şahıs aranıyor

Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Mürsel Aydın, devam eden mahkemesi dolayısıyla götürüldüğü Lefkoşa Kaza Mahkemesinin avlusundan bugün saat 14:30 sıralarında firar etti.

Polisten yapılan açıklamada, Mürsel Aydın’ın, üsten beyaz gömlek alttan siyah kot pantolon girmekte olup, 1,70 boylarında sakalsız ve bıyıksız olduğu belirtilerek, fotoğrafı da basınla paylaşılan söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istenildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2019, 18:58