Fırat Ataser: “Altyapı bizim işimiz”

Alsancak Belediyesinin önemli projeleri arasında yer alan ve bölge için hayati önem arz eden altyapı çalışmaları Kurban bayramının bitmesiyle yeniden başlatıldı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser,sosyal medya hesabındanda paylaşımda bulunarak, amacımız; Hızlı çözümle devam eden altyapı çalışmalarıyla halkımızın daha rahat bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktır” dedi.

İşte o paylaşımı;

Gelişen beldemizde ihtiyaçlara karşılık vermek için aralıksız altyapı çalışmalarına devam ediyoruz .ALTYAPI BİZİM İŞİMİZ .

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2019, 19:06