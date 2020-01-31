Fırat Ataser: “Kaynak arayışına çıkacağız”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak bölgesi için alternatif bir çevre yolu sağlayacak olan köprü ve bağlantı yollarının keşfinin 5 milyon 920 bin TL olarak belirlendiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıklayarak,kaynak arayışına çıkacaklarını açıkladı.

Ataser'in paylaşımı;

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Projelerimiz arasında bulunan ve Alsancak için alternatif bir çevre yolunu sağlayacak olan iki adet köprü ve bağlantı yollarının alt yapıları ile birlikte keşfi 5 milyon 920 bin tl olarak belirlenmiştir.Bu çalışmalarımızın hayata geçirilebilmesi için şuan kendi öz kaynaklarımız ile çalışmalarını yapmak kısa bir zaman içinde mümkün gözükmemektedir.Bu bağlamda çözüm üretebilmemiz için kaynak arayışına çıkacağız