Fırat Ataser: “Temizlik çalışmaları sürecek”

KIBRIS GENÇ TV -ÖZEL

Alsancak Belediyesi’nde temizlik kampanyası çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Alsancak Belediyesi, belediye sınırları içerisinde tüm bölgelerde yol kenarlarında bulunan otları ve çöpleri hafta içi ve hafta sonu da temizliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Alsancak Belediyesi’ne bağlı temizlik ekipleri yol kenarında bulunan otları ve çöpleri büyük bir titizlikle toplayarak çalışmalarını sürdürüyor.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Atser konuyla ilgili "KIBRIS GENÇ TV"’ye yaptığı açıklamada belediye sınırları içerisinde temizlik çalışmalarının süreceğini belirtti. Ataser, Alsancağın daha güzel daha düzenli görünmesi için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Ataser “Belediyemizin temizlik ekipleri tarafından tüm bölgelerde yürütülen temizlik çalışmalarında, ekiplerimiz yol kenarlarında bulunan çöpleri ve otları torbalara yerleştirerek bu sıcaklarda büyük bir emek harcayarak topluyorlar diyerek çevre konusunda vatandaşları uyardı.

Ataser vatandaşları da uyararak, "Çöpünü çöp kovasına bırakmak yerine kenarına veya gelişi güzel etrafa atması, gerçekten Alsancak kasabasına yakışmıyor" diyerek "Lütfen çöplerini çöp kovasına atalım, çevremizi temiz tutmak hepimizin görevi." dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 15:24