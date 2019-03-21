Fırat Ataser ‘Yaşlılar Haftası’ nedeniyle mesaj yayımladı

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan “Yaşlılara Saygı” haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Ataser, yaşlılara hizmet etmeninonları el üstünde tutarak toplumsal ve insanlık görevi olduğunu kaydederek, mesajında şunları söyledi:

“Geleceğimizin teminatı gençlerimize verdiğimiz önemi, geçmişimizin sigortası, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere rehber olan yaşlılarımıza da göstermeli, onları el üstünde tutmalıyız. Yaşlılarımızın ne kadar değerli olduğunu sadece özel günlerde değil her zaman hatırlatmalı ve yaşama sevinçlerine ortak olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle 18-24 Mart Dünya Yaşlılar Haftası’nda yaşlarının en olgun çağında hisseden bütün vatandaşlarımızın haftasını kutluyor, onlara saygılarımı sunuyor, ellerinden öpüyorum.” dedi.