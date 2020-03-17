Fırsatçı işletmelere karşı denetimler

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Ticaret Dairesi bünyesinde hizmet veren fiyat kalite denetim memurlarının ada genelinde ekipler halinde , Azami Kar Yüzdeliği Emirnamesi kapsamında, fırsatçı işletmelere karşı denetimlerini tüm hızı ile devam ettirdiğini bildirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, piyasa denetçileri piyasa denetimini şu unsurlara dikkat ederek gerçekleştiriyor:

PERAKENDECİNİN SATIŞA SUNDUĞU MALIN MALİYETİ

Azami Kar Yüzdeliği Emirnamesine bağlı malın bulunduğu faturada indirim varsa malın faturadaki birim fiyatının üzerinde faturada belirtilen % indirim düşülerek net mal oluş fiyatı bulunur.

Net mal oluş fiyatına Emirnamede yer olan Azami Kar Yüzdeliği çarpılarak KDV’siz satış fiyatı bulunur;

KDV’siz Satış Fiyatı üzerinden % KDV oranı eklenerek perakende satış fiyatı bulunur. Bulunan Fiyat – satışa sunulan fiyattan az ve tam ise herhangi bir işleme tabi tutulmaz. Yüksek ise Emirnameye aykırı kabul edilir ve Emirnameye aykırı bulunan azami kar yüzdeliği fahiş fiyata girdiğinden Mal ve Hizmetler Yasası gereği söz konusu işletmeye "1(Bir) Asgari Ücret 3,820.-TL" ceza uygulanır.

Örnek fatura birim fiyat üzerinden yapılan indirim fiyatı düşülür, daha sonra emirnamedeki kar marjı eklenir. Çıkan rakama KDV miktarı yüzde olarak eklenir. Satış miktarı bulunur.

Fatura Birim Fiyatı : 27.60 TL

İskonto %35 indirim=17.94 TL

Emirnamedeki Kar Marjı 17.94x%10=19.73 TL

19.73x KDV%5=20.72 TL perakendeci satış fiyatı olarak kabul edilir.