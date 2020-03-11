"Fırsatçılarla ilgili ihbarlar değerlendirilecek"

Çin’de başlayan ve her geçen gün başka bir ülkede görülen koronavirüs, ülkemiz sınırlarına da geldi.

Corona virüsü tehlikesi fırsatçıları harekete geçirdi. Ülke genelinde virüsle mücadele kapsamında vatandaşların yoğun talep gösterdiği maske satışlarında patlama yaşanıyor. Daha önce bir kutu maske alınan fiyata şimdi bir adet alınabiliyor. Ateş ölçer ise piyasada bulunmakta zorlanıyor.

Corona virüsü için tedbir amaçlı kullanılan ve son günlerde satışlarında artış yaşanan maskelerin fiyatları el yakıyor.

Sağlık Bakan Ali Pilli, dün akşam saatlerinde koronavirüs konusundaki son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Maske fiyatlarındaki ciddi artışlarla ilgili soruyu da yanıtlayan Pilli, bu durumu fırsata çevirmeye çalışanlara yönelik gerekenlerin yapılacağını, ihbarların değerlendirileceğini söyledi.