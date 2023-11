First FM'e kutlama mesajları...

ERSİN TATAR - CUMHURBAŞKANI

1 Kasım 1996 yılında yayın hayatına başlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk özel radyosu Fist FM'in 27 kuruluş yıldönumünü tebrik eder, ülkemizdeki demokratik çok sesliliğe katkı koyan başta Ertan Birinci kardeşim olmak üzere tüm First FM ailesine nice başarılı yıllar dilerim.

ZORLU TÖRE - CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI

Sayın Ertan Birinci

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk özel yayın kuruluşu olan First Fm’in kuruluş yıl dönümü coşkusunu sizlerle paylaşmaktayım.

Aynı zamanda özel yayıncılığın da başlangıcı olan First Fm’in yayına hayatına başlaması , ondan sonra kurulan ve yayın yapan bir çok kuruluşa da öncülük etmiştir.

Bugün, özel yayın kuruluşlarımız, ülkemizin geçirdiği bir çok süreçte demokrasimize büyük katkılar yapmış ve buna da First Fm’in açtığı yol öncülük etmiştir.

Büyük emekleriniz ile kurulan First Fm’in ve özel yayıncılığın başlangıcının yıl dönümünü kutluyor, sizlere ve ekip arkadaşlarınıza başarılar diliyorum.

KKTC TELSİM

Sayın Tekin Birinci

1 Kasım 1996'da kurulan First Fm, Kuzey Kıbrıs'ın ilk özel radyosu olma özelliğinin yanı sıra, kuruluşu ile birlikte ülkeye çok seslliliği getirdi.

Kuruluş yıldönümünüzü en içten dileklerimizle kutlar, başarılarınızın devamını dileriz.

MERYEM ÖZKURT - BRTK MÜDÜRÜ

Sayın Ertan Birinci

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı

Birinci Medya Kurumu bünyesinde yayın yapan KKTC'nin ilk özel radyosu First Fm'in 27.kuruluş yıl dönümü münasebetiyle sizlerin nezdinde tüm ekibi kutlar, nice başarılı yayın yılları diler, saygılarımı sunarım.

DIŞ BASIN BİRLİĞİ

Sayın Ertan Birinci

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı

First Fm’in ve ülkemizdeki özel yayıncılığın kuruluş yıl dönümünü can ı gönülden kutluyoruz.

Ülke şartları içerisinde 27 yıldır bir medya kurumunu ayakta tutarak, çağın gereksinimlerini karşılayıp yayınlarınızı başarıyla devam ettirmek takdir e şayandır.

Şahsınız nezdinde tüm çalışanlarınızı kutlar, başarılarınızın devamını dileriz.

