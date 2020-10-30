First FM ve özel yayıncılık 25 yaşında

Özgürlük sesini duyurmaktır.Tüm kısıtlı imkanlara rağmen ülkemizin ilk özel yayınını yaparak sesimizi duyurmaya başlayalı yaklaşık çeyrek asır oldu. Bizler 1 Kasım 1996’da bu yola çıkarken hiçbir inancımızı kaybetmedik. Hep demokratik, özgür ve tek ses olmayı hedefledik. Sizlerin sayesinde halkın ilk özel sesi, radyosu olmayı başardık. Ülkenin ilk özel yayınını yapmanın gururunu yaşayarak, 24 seneyi tamamlayıp, 25.yıla merhaba derken bu sesin hiç susmadan bugünlere gelmesine en büyük desteği veren siz halkımıza teşekkür ederiz. Özel Yayıncılığın adı 90.0 First Fm; Kıbrıs’ta Birinci , Akdeniz de bir inci ...