First FM ve özel yayıncılık yeni yaşını kutluyor

First Fm 1996 yılında BİRİNCİ MEDIA GROUP altında kurulan Kıbrıs'ın ilk özel radyo istasyonu olarak özel yayıncılığın önünü açtı.

"Kıbrıs'ta Birinci Akdeniz'de Bir İnci" sloganı ile yola çıkan First Fm, Kıbrıs'ın en çok dinlenen radyolarından birtanesi olarak 25.yılını kutluyor.

Bugüne kadar bir çok ilklere imza atarak ülke yayıncılığına önemli katkıları olan First Fm, her zaman yenilikleri ve teknolojiyi takip ederek program yapısını ve yayın ağını geliştirdi.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, First Fm'in kuruluş yıldönümü nedeniyle babasına hitaben bir yazı kaleme alarak sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Birinci şunları kaydetti:

"Babam…. Gerçek bir demokrat. Evladına her zaman destek olan hakkını asla ödeyemeyeceğim babam Tekin Birinci.. Hayatımın her adımında bana destek olan olmayacak projelerime İnanan ve hep arkamda duran destek veren babam ..eğer o First fm için Ortaköy’deki binayı bize almasaydı bugünlere gelmek özel yayıncılığı o gün başlatmak hayal olurdu. O yüzden bu gösterişi sevmeyen yenilikçi vizyoner ve demokrasi aşığı adamı bilmenizi istedim . Maddi Manevi hep onu hissetmek bana güç verdi..Hakkını asla ödeyemem…

Karım Meliz benim diğer yarım oldu .. bana Aslan gibi iki evlat yetiştirdi ikisi de pırlanta ve hep yanımda.. inşallah babam gibi ben de onlara aynı duyguları hissettiririm … ve kayınpederim kayınvalidem Deniz ve Hilmi Özen ikinci anam babam oldular hep ama hep destek oldular …

Biliyormusunuz dostlar AİLESİ OLMALI İNSANIN.

Aile olunca başarı da geliyor … Ben bu güzel aileyi personel ailemizle de büyütebildim. Ve first fm de 25 yılı doldurmanın gururunu yaşayabildim ..

İşin sırrı aile olmak da…Aile önemli .. Hepinizi seviyorum… şimdi gelinler ve torunlarla sağlıkla büyümeye devam edeceğiz inşallah … Allah babamızı büyüklerinizi başımızdan eksik etmesin sevdiklerimizi evlatcıklarımızı torunlarımızı hepimize bağışlasın… Tabii anacığım bugünleri göremedi ama onu da hep yaşatıyor ve hissediyoruz . Babamla onun Adını taşıyan vakfımız ışık olmaya devam edecek. Onun istediği gibi…..

özel yayıncılık kutlu first fm mutlu olsun"