Fizyoterapistler Derneği AB tarafından finanse edilen "StandUp Right/Dik Durmak" projesine başladı

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği'nin, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “StandUp Right/Dik Durmak Projesi” başladı.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği’nden verilen bilgiye göre, proje, ilkokul çağındaki çocukların beden farkındalıklarını sağlayarak genel olarak doğru duruş, egzersiz ve fiziksel aktivitenin beden sağlıkları için önemini, özelde ise omurga sağlığını ve koruyucu fizyoterapi eğitimini vermeyi hedefliyor.

Derneğin AB hibesiyle yürüteceği ilk proje niteliği taşıyan StandUp Right projesi 24 ay boyunca KKTC’de 6 bölgedeki toplam 12 ilkokulda 3., 4., 5. sınıf öğrencilerine ve 4 özel eğitim merkezindeki öğrencilere beden farkındalığı ve omurga sağlığı alanında uzman fizyoterapistlerin vereceği eğitimleri içeriyor. Proje ayrıca sürdürülebilirlik açısından beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerini de eğitmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda çocuklarda oluşabilecek omurga sorunlarıyla ilgili bilgilendirici seri eğitimler düzenlenecek. Eğitimlerin sonunda uzmanlar tarafından hazırlanacak ve ilköğretim müfredatına alınması hedeflenen kitapçık tüm paydaşlarla paylaşılacak.

Proje ayrıca toplum sağlığını korumaya yönelik yapılacak eğitimlerin yanında fizyoterapistlerin birlik ve meslekle ilgili yasal metinleri Avrupa Birliği yasal metinlerine ve standartlarına uygun olarak düzenlemeleri ve Derneğin kapasitesini geliştirmeyi de amaçlıyor.

Açıklamada, “StandUp Right” Projesi’nin hem çocuklarda fiziksel dik duruşu hedeflerken hem de fizyoterapistlerin yıllardır yasal bir statüde çalışmalarını engelleyen yasal metinlerin iyileşmelerini de sağlayacağı kaydedildi.

Proje Koordinatörü Münevver Özakalın proje ile ilgili haber ve etkinliklerin Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Facebook hesabı, Cyprus Physio Instagram hesabı ve www.ktfb.org internet sitesi üzerinden takip edilebileceğini, ayrıca [email protected] e-mail adresinden soru ve görüşlerin iletilebileceğini aktardı.