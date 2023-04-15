Fly Kıbrıs uçuşlara başlıyor…

Kıbrıs’ın yeni havayolu Fly Kıbrıs Hava Yolları, uçuşlarına yarın start veriyor. Fly Kıbrıs Hava Yolları ilk uçuşunu 16 Nisan Pazar sabahı İstanbul – Ercan destinasyonunda gerçekleştirecek.

“Kıbrıs artık her yere daha yakın!” sloganıyla sloganıyla yola çıkan Fly Kıbrıs, ilk seferini, adını Şampiyon Melekler’den alan “Melekler Takımı” isimli Airbus A320 uçağı ile yapacak.

Fly Kıbrıs’ın bu ilk uçuşuna Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, eski Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Türkiye ve KKTC’den gazeteciler ve turizmciler katılacak.

GÖKLERDEKİ EVİMİZ OLACAK!

KKTC’nin on iki yıl süren yerli hava yolu hasretine son veren Fly Kıbrıs, turizme can damarı olmaya geliyor. Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş olan Fly Kıbrıs, rekabetçi fiyat politikasıyla KKTC’nin bayrak taşıyıcısı olmaya hazırlanıyor. Logosundaki kanatlarla KKTC bayrağının göğe yükselişini, hilal ile Kıbrıslı Türk kimliğini simgeleyen hava yolu, Kıbrıs Türkü’nün “göklerdeki evi” olmayı hedefliyor.

Fly Kıbrıs Hava Yolları öncelikle İstanbul’a günde karşılıklı 2 sefer, Ankara ve İzmir’e ise günde karşılıklı 1 sefer düzenleyecek. 7 Haziran itibariyle Azerbaycan - Bakü ve İran - Tahran olarak kesinleşen haftada 6 charter seferiyle ülkemize turist getirmeyi hedefleyen Fly Kıbrıs, önümüzdeki süreçte ise Trabzon, Antalya, Ordu, Sivas gibi bir çok ilden tarifeli seferler ile anavatan ile adamızı birbirine bağlayan bir köprü kuracak.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023, 18:49