FODER'de yeni yönetim kurulu belirlendi

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) önceki gün olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim belirlendi.

FODER’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa’daki dernek binasında yapılan toplantıda, yönetim kurulu, denetim ve disiplin kurulunda yer alacaklar seçildi.

Yönetim kurulunda, Ramadan Gümüşok, Burçin Özkuş., Erman Altınçağ, Gülnur Tokay, Cemaliye Kavani görev yapacak; yedek üye ise Yeliz Sönmez ve Yıldız Özkan oldu. Denetleme kurulunda da Asım Eğitmen, Sunalp Çelebi ve Durmuş Bıyıklı, Halil Olgu yedek üye oldu. Disiplin kurulunda Giray Karahasan, Hüseyin Kocaismal ve Veysi Canateş görev yapacak, Neray Oykan da yedek üye oldu.

Başkanın belirlenmesi ve yönetimde görev dağılımı yönetim kurulu toplantısında yapılacak.