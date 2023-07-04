FODER’in “Minimal Maraş Sergisi” açıldı

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından Kültür Dairesi katkıları ile Maraş bölgesinde fotoğrafta minimalizim konusunda başlattığı eğitim, atölye ve geziler neticesinde düzenlenen Minimal Maraş sergisi açıldı.

FODER’den verilen bilgiye göre, FODER’in 34 üyesinin ve eğitmenlerinin toplam 106 fotoğrafın yer aldığı sergi, AKM Lefkoşa Büyük Sergi Salonu’nda açıldı.

Dernek Başkanı Ramadan Gümüşok yaptığı açılış konuşmasında, serginin oluşması için geçen süreç içerisinde dernek üyeleri ile acı, tatlı çok değerli zamanlar geçirdiklerini, daha iyiyi ve daha güzeli bulmak için yardımlaşarak takım ruhu içerisinde emek verdikleri çalışmalarıyla sanat severlerin huzurunda olmaktan heyecan duyduklarını kaydetti.

Gümüşok sergiye katkıda bulunan Gazimağusa Belediyesi, Kültür Dairesi, Merit Otel Lefkoşa yönetimine ve eğitmenler Okan Yılmaz ile Mustafa Evirgen’e teşekkür ederek, teşekkür belgesi takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı adına konuşma yapan Başkanlık Koordinatörü Engin Erçelik de sergiyi düzenleyen FODER’e ve sergiye fotoğraf veren üyelere teşekkür ederek,serginin Lefkoşa’dan sonra Mağusa’da da açılması için Belediye olarak katkı koyacaklarını kaydetti.

FODER’in 34 üyesinin ve eğitmenlerinin toplam 106 fotoğrafın yer aldığı sergi; 7 Temmuz’a kadar mesai saatleri içerisinde AKM Lefkoşa Büyük Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.