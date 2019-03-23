Folk-Der'in Feslikan grubundan bahar temizliği

KIBRIS GENÇ TV ÖZEL

Lefkoşa Folklor Derneği’nin (Folk-Der) her yıl düzenlediği "şubat kampı" bu yıl derneğin çocuk kulübüne bağlı 5 grup, 153 dansçı, 16 eğitmen ve yardımcı eğitmenin katılımıyla yapıldı.

Geleneksel hale getirilen kamp verimli geçti ve dansçılar, Mart ve haziranda düzenlenecek kültür sanat günleriyle yurt dışı festivallerine daha iyi hazırlanmak için çalışmalarını kampta da sürdürmüştü.

Kampın hemen ardından Folk-der'in Feslikan grubu çocukları derneklerinde Mart ayında düzenleyecekleri bahar partisine hazırlanıyorlar.

Eldivenlerini takıp çöp poşetlerini alan eğitmenler ve öğrenciler, derneğin bahçesinde ki yerlerdeki çöpleri atıkları topladı. Toplanan çöpleri eğitmenleri eşliğinde büyük çöp kutularına attılar.

Genç -Folkder sosyal medya hesabından bu yazıyı ve fotoğrafları paylaştı;

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2019, 14:55