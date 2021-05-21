Fuat Oktay'dan Ercan Havalimanında inceleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’ye geldi.
Oktay’ı, Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ersan Saner, Türkye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, milletvekilleri ve devlet yetkilileri karşıladı.
Ercan Havaalanı işletmecisi T&T'nin büyük ortağı ve Taşyapı İnşaat’ın sahibi Emrullah Turanlı da inceleme sırasında hazır bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, yarın saat 14.00’te Güzelyurt’ta KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’ne katılacak. Ardından saat 16.15’te Vadili’yi ziyaret edecek olan Oktay, saat 18.00’de de Gazimağusa’da Türkiye-KKTC Gençlik Buluşmasına katılacak. Oktay yarın akşam saatlerinde Türkiye’ye dönecek.