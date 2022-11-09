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Fuat Oktay KKTC’de
Kıbrıs
09 Kasım 2022 Çarşamba 00:39
Kıbrıs Genç Tv
Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açılış ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti Ercan Havalimanında karşıladı.
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