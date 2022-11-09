Fuat Oktay KKTC’de

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açılış ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti Ercan Havalimanında karşıladı.