Fuat Oktay KKTC’de

Fuat Oktay KKTC’de
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Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açılış ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti Ercan Havalimanında karşıladı.

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