Fuat Oktay: "Maraş'ın kapalı tutulması, iyi niyet göstergesiydi"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maraş’ın 46 yıldır kapalı tutulmasının gereğinden fazla iyi niyet göstergesi olduğunu belirterek, “Böyle ekonomik değerin çocukların geleceğinden çalınması, ne hakka, ne hakkaniyete, ne hukuka, ne de uluslararası hukuka uygun değildir. İnşallah güzel olacak. Burada çocukların geleceğini görüyoruz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün Gazimağusa Belediyesi’nin Maraş’ın kısa bir süre önce ziyarete açılan sahil bölümünde vatandaşlara yönelik düzenlediği açık hava kahvaltı organizasyonuna katıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından karşılanan Oktay’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklarla sohbet eden Oktay, oyuncak hediye etti.

Fuat Oktay kahvaltının ardından basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Türkiye ve KKTC’nin her türlü iyi niyeti gösterdiğini, Maraş’ın 46 yıldır çözüm umuduyla kapalı tutulduğunu belirterek, “ Farelerin yurdu olmuş koca bir şehir. Buna gönül razı olmaz artık bu çocukların geleceği olsun burası. Yani herkesin ekmeğini, işini bulacağı, KKTC’deki çocukların, gençlerin geleceği olan bir yere dönüşsün. Barışın da teminatı olsun.” dedi.

KKTC’nin aldığı kararı Türkiye’nin de sonuna kadar desteklediğini vurgulayan Oktay, “Herkesin, mülkiyet hakkına da saygı gösterecek şekilde, herkes burada geleceğini bulsun, ekmeğini bulsun. Öyle o kadar da büyütülecek bir şey değil son derece basit. KKTC’nin zaten toprağı, kendi egemenlik alanı içerisinde, kendi hakimiyet alanı içerisinde kendi kararıyla kapattığı bir yer dolayısıyla şimdi çocuklara açtığı, gençlere açtığı, hemen yanı başındaki insanlara açtığı, tekrardan ekonomiye de kazandırmaya çalıştığı bir yer. Hep beraber canlandıralım burayı. Herkesin geleceği olsun, Kıbrıs’ın geleceği olsun” dedi.

Maraş’ın 46 yıldır kapalı tutulmasının barış görüşmeleri sürecinde tamamen tek taraflı bir iyi niyet göstergesi olduğunu vurgulayan Oktay, “46 yıl iyi niyet göstergesi için zannediyorum gereğinden çok fazla bir süre. Böyle bir ekonomik değerin çocukların geleceğinden çalınması ne hakka, ne hakkaniyete, ne hukuka, ne de uluslararası hukuka uygun değildir. Dolayısıyla inşallah güzel olacak. Çocukların geleceğini görüyoruz burada hayırlı olsun.”ifadelerin kullandı

Kahvaltı etkinliğinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da yer aldı.