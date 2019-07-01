Füzenin Yeni Dikmen’e düşen parçası Taşkent’e götürülmek üzere kaldırıldı

Taşkent’te patlamaya neden olan füzenin Yeni Dikmen’e düşen parçası güvenlik güçlerince kaldırıldı.
Sözkonusu parçanın Taşkent’e götürüleceği öğrenildi.
TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan, evinin avlusunda füze parçası bulunan Yukarı Dikmen sakini Hakan Yüceyim, gece saat 0.30 sıralarında bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.
Evi sarsan patlamanın etkisiyle sokağa fırladıklarında sözkonusu parçayı bulduklarını kaydeden Yüceyim, güvenlik güçlerinin talebi üzerine saat 04.00 sıralarında evlerini boşalttıklarını belirtti.
Yüceyim, parça bahçesinden alındıktan sonra evine dönebileceğinin söylendiğini kaydetti.
Taşkent yakınlarında patlayan bir füzenin parçaları Taşkent, Dikmen ve Görneç’te belirlenmişti.