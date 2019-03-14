Gardiyan eğitimleri tamamlanıyor

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi’ne yeni alınan 33 gardiyana yönelik olarak hafta başında başlattığı Bağımlılık Farkındalık Eğitimi yarın tamamlanıyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, bir haftadır devam eden eğitimlere katılan 33 gardiyana yarın saat 12.00’de düzenlenecek törenin ardından sertifikalarının verileceği belirtildi.

Öte yandan, “Mahkumların Yeniden Topluma Kazandırılması Projesi” çerçevesinde 25 Mart Pazartesi’nden itibaren ise Merkezi Cezaevi’nde bulunan uyuşturucu suçundan hüküm giymiş mahkumlara yönelik eğitimlere başlanacak.

Eğitimler, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Dr.Gülcem Sala Razı , Psikolog Danışman Teyfide Tremeşeli, Uzman Psikolog Sevil Hançerli tarafından verilecek. İlk gruba verilecek eğitim Pazartesi saat 09.00’da başlayacak.