Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, gardiyanlar gününü kutladı.

Bengihan yazılı açıklamasında, “çok zor koşullarda büyük fedakarlık göstererek görevlerini layıkıyla yapan gardiyanlarımızın 8 Ekim Dünya Gardiyanlar gününü kutluyoruz” dedi.

Bengihan, ülkede “kontrolsüz girişlere” bağlı olarak sürekli artan nüfusla birlikte suçlar ve suçlu sayısının da arttığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Artan suçlu sayısı nedeni ile Merkezi Cezaevi binası kapasitesinin çok üzerinde mahkum barındırmakta ve çalışanların da iş yükü bir o kadar daha artmaktadır. Artan iş yükü gereği çalışma saatlerinin çok üzerinde çalıştırılan gardiyanlar son günlerde hiç hak etmedikleri bir şekilde yanlış ve maksatlı söylemlerle itibarsızlaştırma girişimlerine maruz kalmaktadırlar. Sendikamız yasal haklarına yapılan bu tür saldırılar karşısında gardiyanlarımızın haklarını ve itibarlarını korumak için tüm gücünü ortaya koymakta kararlıdır.

Gardiyanlarımızın çağdaş ve güvenli bir ortamda daha verimli şekilde görev yapması ve mahkumların insanca yaşam koşullarına kavuşarak yeniden topluma kazandırılabilmesi için elzem olan yeni cezaevi binası bir an önce tamamlanmalı, cezaevi çalışanları ile ilgili olan yasa ve tüzükler bir an önce güncellenerek çalışanların mağduriyetleri giderilmelidir.”

Güven Bengihan, bir sonraki Gardiyanlar Gününün; sorunların asgariye indirildiği, gardiyanların daha mutlu ve huzurlu olacağı çalışma koşullarına kavuştuğu bir ortamda kutlanması için KTAMS olarak mücadeleye devam edeceklerini de vurguladı.