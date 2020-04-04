Gardiyanlardan nöbet paylaşımı: 'Biz işteyiz, siz evde kalın'

HAKSEN Eski Genel Başkanı İzzet Türkmen sosyal medya hesabından merkezi cezaevinde görevli gardiyanlarla birlikte fotoğrafta yeralarak gardiyanların görevde olduklarını ve 'biz işteyiz, siz evde kalın' mesajını vererek paylaşımda bulundu.

Hızla yayılan salgında en büyük risk oluşturan alanların başında cezaevleri geliyor. Koronavirüsü salgınına karşı cezaevinde temizlik ve hijyen uygulamaları hergün yapılıyor.Her türlü zor şartlar altında görevinin yürütmeye devam eden gardiyanlardan moral fotoğrafı geldi.

İşte eski başkanı İzzet Türkmen'in paylaşımı;

Al sana nöbet challange. #bizisteyiz #sizEVDEKALIN