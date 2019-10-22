Gardiyanoğlu: "Adayımız büyük ihtimalle Tatar'dır"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, UBP Genel Başkanı, Başbakan Tatar’ın büyük ihtimalle UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtti.

Gardiyanoğlu, Tatar’ın parti tabanının sesini dinleyeceğini açıklamasının bile “partiye büyük bir hareketlenme getirdiğini” söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili yazılı açıklama yapan Gardiyanoğlu, Ulusal Birlik Partisinin çıkaracağı adayın kim olacağına sadece kendisinin karar vereceğini, UBP tabanının zorlama ile bir karara varmasının söz konusu olamayacağını kaydetti.

Katıldığı televizyon programında açıklamalar yapan Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, partinin geleneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamaları konularına değindi.

“BÜYÜK BİR İHTİMALLE ERSİN TATAR ADAY GÖZÜKÜYOR”

Ulusal Birlik Partisinin geleneği, örf ve adetlerinin olduğunu belirten Gardiyanoğlu, geleneklerde Genel Başkanın aday olduğunu, bunu daha önce de söylediğini, Parti meclisi de kararını verene kadar da hiçbir zaman Genel Başkanın “ben adayım” açıklamasının olmayacağını, bugüne kadar olmadığını dile getirdi.

“Son 20 gündür Genel Başkanın açıklamalarına baktığımızda parti tabanının sesini dinleyeceğini ifade etti” diyen Gardiyanoğlu, bu durumun partiye büyük bir hareketlenme getirdiğini söyledi ve “büyük bir ihtimalle aday sayın Ersin Tatar gözüküyor” ifadelerini kullandı.

“UBP’NİN, KOALİSYONUN BOZULMASIYLA İLGİLİ BİR KORKUSU YOK”

Gardiyanoğlu, Ulusal Birlik Partisinin koalisyonun bozulmasıyla ilgili bir korkusunun olmadığını söyleyerek, UBP’nin çıkaracağı adayın kararı sadece kendisinin vereceğini, UBP’nin telkin almayacağını, sadece istişare ettiğini belirtti.

Gardiyanoğlu, “UBP tabanı zorlama ile diz çökmez. Biz bu açıklamaları ciddiye almıyoruz. Sayın Özersay sizin programınızda konuştu, farklı lanse edildi. Hala ısıtılıp gündeme getiriliyor. UBP ile HP arası soğutulmaya çalışılıyor. Biz dışarıdan gelen sesle yürüyen değil, tabanımızın sesiyle yürüyen bir partiyiz” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN AÇIKLAMALARI…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklaması ve sonrasında yaşanan gerilim ile ilgili de değerlendirme yapan Gardiyanoğlu, “Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatına yönelik açıklamasını üzüntüyle karşıladık, sonrasında hakaret yayınları vardı. Ama bu yayınlar, ilk yapılan açıklamanın haklı olduğunu göstermez. Bu davranışları kınıyoruz, mahkemelere inanıyorum. İkinci açıklamayı okuduk, her kelimesini 40 kere düşünmemiz gerekiyor. Hele müzakerelerin alevleneceği algısı ve seçime 6 ay kalması, tamamen seçime yönelik hareketlerdir” ifadelerini kullandı.