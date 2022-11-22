Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, “Çöp ve moloz yığını altında kalan 52 yeşil alanı yeniden kazanacağız” dedi.

Katıldığı bir programda belediyenin mali durumunu özetleyen ve seçilmesi halinde kendi döneminde yapacağı projelerden bahseden Gardiyanoğlu “Belediye borcunu 2 buçuk yıl içinde kapatacağız” şeklinde konuştu.

Sadık Gardiyanoğlu Seçim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, hayattaki tecrübelerinin yerel yönetimde de olumlu etkilerini görebileceğini kaydeden LTB Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, “Hayata hem çalışan hem de işveren gözüyle bakabilen biriyim. Mimar, hayalleri gerçeğe çeviren kişidir. Bugüne kadar yaptığım tüm tasarım ve projelerde engelli yaşamı düşünen bu doğrultuda tasarım yapan bir kişiyim. Bu işte başarılı olabilmeniz için insanı sevebilmeniz, anlamanız ve empati kurabilme yetkisi olabilmesi gerekiyor” dedi.

"Temelde trafik, çevre ve sosyal yaşam olmak üzere LTB’nin üç ana temel sorunu olduğuna" dikkat çeken Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa’nın göbeğindeki birçok yerin atıl kaldığını savunarak, “Haspolat, Hamitköy ve Surlariçi, Lefkoşa’nın öksüz çocuğu” ifadesini kullandı.

Surlariçi bölgesinin yeniden planlanıp imar edilmesi gerektiği görüşünü kaydeden Gardiyanoğlu, “Eski Eserler Dairesi, Evkaf ve şahıslarla belediyeyi ortak bir masada buluşturacağım. Haspolat ve Hamitköy’e de aynı değer ve yaklaşımlarda olacağım. Lefkoşa medeniyetlerin ve kültürlerin buluştuğu bir şehir” ifadelerine de yer verdi.