Gardiyanoğlu: "Hizmette sınır tanımayan bir belediye yaratacağız"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa belediye başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Hamitköy’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir miting havasında geçen gecede, vatandaşlar Gardiyanoğlu’na yoğun ilgi gösterdi.

Hamitköy’ün yaşanan gelişme trendine rağmen hak ettiği hizmetleri alamadığından şikayet eden vatandaşlar, 25 Aralık’taki seçimde değişimden yana oy kullanacaklarını ifade ettiler.

Sadık Gardiyanoğlu da, gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “gösterdiğiniz sıcak ilgi ve samimiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ilgiye ve güvene layık bir başkan olacağıma burada hepinizin önünde söz veririm” dedi.

Hamitköy’ün hem Lefkoşa’nın hem de KKTC’nin gelişen bir değeri ve cazibe merkezi haline gelmekte olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, “ama ne yazık ki Hamitköyümüz hak ettiği değeri görememekte ve yaşanan gelişmeye rağmen mahrumiyet muamelesi görmektedir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.

Hamitköy’ün şehircilik bakımından bir örnek teşkil edebilecekken kaderine terk edilmesi anlaşılır bir durum değildir.

25 Aralık seçiminin ardından çıkacağımız yolda en temel hareket noktamız da bu olacaktır. Hiçbir yerleşim birimine sırt dönmeyen, herkesi kucaklayan ve hizmette sınır tanımayan bir belediye yaratacağız” ifadelerini kullandı.