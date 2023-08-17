Gardiyanoğlu, İhtiyat Sandığı’nın yeni yönetim kuruluyla ilk toplantısını yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İhtiyat Sandığı’nın yeni yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantısını yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, İhtiyat Sandığı Dairesi’nde yapılan toplantıda söz alan Gardiyanoğlu, yeni yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, hem işveren hem da çalışan olarak çalışma hayatında tecrübe sahibi olduğunu söyledi.

Gardiyanoğlu, bu ilk toplantıda İhtiyat Sandığı’nda, hem iştirakçilerin hem de çalışanların menfaatlerinin korunması için hazırlanan yasal düzenlemeleri ve sıkıntıları ele alacaklarını kaydetti.

Bakanlar Kurulu tarafından atanan yeni İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ecevit Alper başkanlık ediyor.

İki yıl boyunca görev yapacak 9 kişilik yeni yönetim kurulunda Çalışma Bakanlığı’nın yanı sıra, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Örgütü, Türk-Sen ile Hür-İş ve Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcileri bulunuyor.