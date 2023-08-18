Gardiyanoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Gardiyanoğlu'ndan başsağlığı mesajı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) eski Başkanı, sendikacı Mehmet Seyis’in, hayatını sendikal mücadeleye adadığını, fikirleri ve tecrübeleriyle çalışma yaşamına katkılar koyduğunu belirtti.

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Bakan Gardiyanoğlu, Mehmet Seyis’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Gardiyanoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Hayatını ülkemizde sendikal mücadeleye adayan, fikirleri ve tecrübeleriyle çalışma yaşamına katkılar koyan, uzun yıllar DEV-İŞ sendikasına başkanlık yapmış, emek hareketinin önemli isimlerinden değerli sendikacı Mehmet Seyis’i kaybettiğimizi üzülerek, öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyorum.”

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