Gardiyanoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) eski Başkanı, sendikacı Mehmet Seyis’in, hayatını sendikal mücadeleye adadığını, fikirleri ve tecrübeleriyle çalışma yaşamına katkılar koyduğunu belirtti.
“Hayatını ülkemizde sendikal mücadeleye adayan, fikirleri ve tecrübeleriyle çalışma yaşamına katkılar koyan, uzun yıllar DEV-İŞ sendikasına başkanlık yapmış, emek hareketinin önemli isimlerinden değerli sendikacı Mehmet Seyis’i kaybettiğimizi üzülerek, öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyorum.”