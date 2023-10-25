Gardiyanoğlu'ndan Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu'na destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ile görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Hatipoğlu, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Dairesi arasında sürdürülen iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda Bakan Gardiyanoğlu ile görüş alışverişinde bulunarak, komisyonun kullandığı otomasyon sistemiyle ilgili bilgi verdi.

Sistemin denetimli serbestlikten yararlananların kayıt altında tutulması ve veri tabanı oluşturulması açısından oldukça faydalı olduğunu belirten Hatipoğlu, sistem ile Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvuranlara da ihtiyaç ihtiyaç analizi yapılabileceğini söyledi.

-Gardiyanoğlu: "Katkıya hazırız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, komisyonun otomasyon sisteminin son derece önemli olduğunu, ayrıca komisyonun yapacağı çalışmalara bakanlık olarak katkı koymaya her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Uyuşturucunun gençleri, çocukları ve toplum sağlığını tehdit ettiğini, ilkokul düzeyine kadar indiğini belirten Gardiyanoğlu, her konuda komisyonun yanında olacaklarını belirtti.

Denetimli serbestlikten yararlananların rehabilite edilerek topluma kazandırılması ve istihdam edilmesinin önemine işaret eden Gardiyanoğlu, bakanlık olarak bu konuda sorumlulukla hareket edeceklerini sözlerine ekledi.