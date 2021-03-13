Gardiyanoğlu'ndan Zaroğlu'na yanıt

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, YDP Genel Sekreteri ve Başkan Adayı Bertan Zaroğlu'nun kendisi hakkında yönelttiği iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Gardiyanoğlu, şunları kaydetti:
Bu paylaşımımda 181 yeni yol arkadaşımızın UBP’ye katılacağının müjdesini vermiştim ve 11 Nisan’dan sonra bu sayının artacağını yazmıştım.Niye 11 Nisan? Amacım kurultaya müdahale olmuş olsaydı bu 181 kişinin kayıtlarını hemen Yüksek seçim kuruluna bildirir ve YDP kurultayında oy vermelerini engellerdim.Bunu yapmadım.Ayrıca ilgili aday,bu 181 kişinin kaç tanesinin siyasi eğilimlerini biliyor? Kaçı yeni üye? Kaçı başka siyasi partilerden bizlere katılmışlar biliyormu?.
Özet olarak Kim kazanırsa kazansın yolu açık olsun.Şahsımı veya partimin ismini kullanarak kurultaylarında üzerimizden pirim yapmaları asıl siyasi Ahlaksızlıktır."