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Gardiyanoğlu: "Sağlık Bakanlığı yıllık ilaç ihtiyacını nasıl tespit ediyor?"

Gardiyanoğlu: "Sağlık Bakanlığı yıllık ilaç ihtiyacını nasıl tespit ediyor?"

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, İlaç Eczacılık Dairesi depolarında yıllardan beridir bekletilen son kullanım tarihi geçmiş  ilaçlarla ilgili açıklama yaptı.

Yazılı açıklama yapan Gardiyanoğlu, İlaç Eczacılık Dairesi depolarında yıllardan beridir bekletilen son kullanım tarihi geçmiş  ve her yıl “hesapsız kitapsız” alınan ilaçlar ile ilgili bugüne kadar görev almış ve halen görevde olan  tüm  Sağlık Bakanlarına  ve  konunun muhataplarına bazı sorular yöneltti.

Gardiyanoğlu’nun yönelttiği sorular şöyle:

“Bu ilaçlar kaç yıldan beridir depolarda birikmeye devam etmektedir? İlaç Eczacılık Dairesi yetkilileri bu konu ile ilgili bakanlığa her yıl sonunda bilgilendirme yapmış mıdır? Sağlık Bakanlığı olarak yıllık ilaç ihtiyacını nasıl tespit ediyorsunuz? Bunu  tespit eden bir komite  var mı? Yoksa bunu hastanedeki bazı kişilerin talebi doğrultusunda yaparak bir ülkenin ilaç ihtiyacını tespit ediyorsunuz? Yasa gereği Sosyal Sigortalı hastaların özelde muayene olduktan sonra ilaçlarını sadece serbest hekimler yazabilmektedir bugüne kadar, sosyal sigortalı hastaların yıllık ilaç ihtiyacını gösteren herhangi bir  çalışma yapıldı mı? Sosyal sigortalı hastalara yazılan ilaç listeleri en son ne zaman güncellendi?

BU İLAÇLARIN ALINMASI İÇİN HER YIL KİMLER TALEPTE BULUNDU?

Kamuoyundan korktuğunuz için yıllardan beridir depolarda  imha edilmeden bekletilen ve her geçen yıl üzerine eklenilen bu ilaçların alınması için her yıl kimler talepte bulundu? Aklınızı başınıza alıp ne zaman ilaç takip sistemini kurup, kamu ve özeli otomasyona geçireceksiniz? Sakın ha bütçe yok demeyin,  sağlık fonundan yandaşlarınıza ihalesiz  hesapsız kitapsız dağıtılan  paraların çok az kısmını bu işe ayırsanız yeter, ya da her yıl rant dağıtmak  uğruna imha edileceğini bile bile depolara yığdığınız ilaçların 1 kamyonu ile bu işi yapabilirsiniz? Ama  yapacak cesaretiniz yok çünkü herşey kontrol altında olacak bu da işinize gelmez değil mi ? Kamuoyu ile  ülkemizde tüketilen ilaç türlerini ve yıllık miktarlarını paylaşabilir misiniz? Bilginizde olduğunu düşündüğümüz yasa gereği ülkemizde antibiyotikler reçete ile satılmaktadır yıllık antibiyotik tüketim miktarını kamuoyu ile paylaşır mısınız? Uyuşturucu grubuna giren ve yeşil reçete ile satılan ve bakanlığınızın sıkı denetimi altında olduğunu  iddia edilen ilaçların türlerini ve yıllık tüketim miktarlarını kamuoyu ile paylaşabilir misiniz?”

Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanlığı’na, ülkede sayısız iş gücü kaybı  ve ölümlere yol açan gribe karşı,  Sağlık Fonu’ndan çok az bir meblağı grip aşısı almak için ayırma çağrısında bulundu.

Gelmiş geçmiş tüm Sağlık Bakanlarınının sağlık sistemine hiçbir şey katmadığını savunan Gardiyanoğlu, verilen zararın bakanlığı terk ettikten sonra basına yansıdığını ileri sürdü.

Gardiyanoğlu açıklmasında, “Tüm bunların yanında   Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yapmış olduğu cesur açıklamaları takdir ettiğimizi  ve bu konuda atacağı tüm adımlarda ona destek olmaya hazır olduğumuz ifade etmek isteriz. KTSÇHB Yönetim Kurulu olarak  Pilli’ye  çağrımızdır,  gelin hep beraber sağlık sisteminin çelikleşmiş  dişlilerine korkmadan cesurca çomak sokalım ve bu sorunların hepsini masaya yatıralım. Çözüm basit, yeter ki isteyin.” dedi.

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