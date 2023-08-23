Gardiyanoğlu, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Bakanlık ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği arasındaki iş birliğinin artırılmasının, ödev ve sorumluluğu olduğunu söyledi.

Bakan Gardiyanoğlu, Gürsel Benan başkanlığındaki Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği heyetini kabul etti.

-Benan

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşmasında, kabulü nedeniyle Bakan Gardiyanoğlu’na teşekkür ederek, Gardiyanoğlu ile geçmişten gelen dostlukları olduğunu ifade etti.

Gardiyanoğlu’nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı makamına atanmasını canı gönülden istediklerini belirten Benan, Gardiyanoğlu’nun yolunun açık olmasını diledi.

Benan, Bakan Gardiyanoğlu ile her zaman iş birliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu da, üyesi olduğu Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin ziyaretinin, kendisini onurlandırdığını ve gururlandırdığını ifade etti.

Bakanlık ve derneğin mevcut iş birliğinin kat kat artırılmasının ödev ve sorumluluğu olduğunu belirten Gardiyanoğlu, “Bu da benim boynumun borcudur” dedi.

Özellikle şehit ailesi olarak, bugünlere şehitler ve gazilerin sayesinde gelindiğinin bilincinde olduğunu vurgulayan Bakan Gardiyanoğlu, “Bakan ve siyasi olarak değil bu ülkede yaşayan bir birey olarak bunun hayat boyu ödevimiz olduğuna inanıyorum. Bizden sonraki nesillerin de şehitlerimize ve gazilerimize olan borcunun bir ödev olduğunu kabul ediyorum” şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak dernek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını yineleyen Sadık Gardiyanoğlu, “İçiniz rahat olsun” dedi. Yıllardır birlikte olduklarını, mutluluklarını ve acılarını paylaştıklarını dile getiren Gardiyanoğlu, “Aynı güneşin altında ter döktük, aynı bulutun altında ıslandık. Hep aynı yolda yürüdük” diye konuştu.

Gardiyanoğlu, hem şahsen hem de bakanlık olarak Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin yanında olacağını kaydetti.

Görüşmede Bakan Gardiyanoğlu’na plaket de takdim edildi.