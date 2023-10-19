Gardiyanoğlu, SOS Yönetim Kurulu’nu kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, yönetim kurulu başkanı Buğra Akter, Gardiyanoğlu’na yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Akter, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SOS Çocuk Köyü Derneği’nin işbirliği içinde çalıştığını ve bire bir daha iyi iletişim kurabilmek için görüş alış verişinde bulunmak istediklerini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, göreve geldiği tarihten itibaren bakanlık olarak hayata geçimeyi plandıkları hedefler hakkında bilgi verdi. Ankara’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini ve mevkidaşı bakanlarla görüştüğünü ifade eden Gardiyanoğlu, özellikle sosyal hizmetler alanında Anavatan’daki mevkidaşlarının KKTC’den gelecek uygulanabilir her projeye seve seve katkı koymaya hazır olduğunu belirtti.

Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar bakanlığa ait tüm yarım projeleri tamamlama kararı aldıklarını söyleyen Gardiyanoğlu, göreve geldiğinde aldığı ilk şikayetin Kalkanlı Yaşam Evi olduğunu, binada klimaların çalışmadığını kaydetti.

İlk ziyaretini oraya yaptığını söyleyen Gardiyanoğlu, Planlama inşaat Dairesi ile işbirliği içinde çalıştıklarını, duyarlı iş insanları sayesinde orada 150 bin dolara yakın bir masraf yapıldığını ve binanın tadilatının devam ettiğini ifade etti.

Ülkede ciddi bir yaşlı bakım evi eksikliği olduğuna değinen ve binanın yıllarca atıl durumda olan bir otel olduğunu anımsatan Gardiyanoğlu, TC Lefkoşa Elçiliği KEİ Ofisi ile görüşülerek, Kalkanlı Yaşam Evi için 7.3 milyon TL’lik kaynak ayrıldığını söyledi ve Yaşam Evi’nin örnek gösterilebilecek bir yaşlı bakım evi tesisi haline getirileceğini kaydetti.

Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi binasının teknik ve donanım bakımından sıkıntılarının giderileceğini anlatan Gardiyanoğlu, merkezde yaşanan personel eksikliğinin de TC Elçiliği ile görüşülerek Türkiye’den gelen özel eğitim öğretmenlerinin merkeze yönlendilerek çözüleceğini söyledi.

Girne 18 Yaş Üsrtü Rehabilitasyon Merkezi binasının izolasyon sıkıntılarının giderilmesi ve binanın büyütülmesi için çalışmalara başladıklarını dile getiren Gardiyanoğlu, İskele bölgesinde üç yıldır hizmet vermeyen Mehmetçik ve Yenierenköy sosyal hizmet birimlerinin de yeniden açılacağının müjdesini verdi.

Bölgede yaşanan personel eksikliğini gidermek için Başbakan’dan yetki aldığını ifade eden Gardiyanoğlu, önümüzdeki hafta sosyal hizmet bölümü mezunu dört sosyal hizmet uzmanı gencin istihdam edileceğini kaydetti.

Gardiyanoğlu, Karpaz bölgesinde ciddi anlamda bir 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı üzerinden bakanlığa tahsis edilen Yenierenköy’deki eski sağlık merkezi binasının da, hayırsever iş insanlarının katkısı ile Yenierenköy ve bölge halkına kazandırılacağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın doğumdan ölüme kadar, insana en çok dokunan bakanlık olduğunu önemle vurgulayan Gardiyanoğlu, bakanlığın birimlerinin farklı yerlerde olduğunu belirtti ve bakanlığa bağlı birimleri tek çatıda toplayan bir hizmet binasının ihalesine çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Sosyal Hizmetler Dairesi’nin bakanlığının görünen yüzü olduğunu dile getiren Gardiyanoğlu, sosyal hizmetler alanında SOS Çocuk Köyü Derneği ile hassasiyet içinde çalışmaya ve Bakanlık olarak üzerine düşen görevi yapmaya her zaman hazır olduğunu sözlerine ekledi.