Gardiyanoğlu, Taşkınköy’ü ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı olarak açıklanan Sadık Gardiyanoğlu, yerel seçime yönelik ziyaretlerine devam ediyor.

Gardiyanoğlu seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret eden Gardiyanoğlu’na eski UBP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu ve meclis üyesi adayları eşlik etti.

Taşkınköy Spor Kulübü’nde Kulüp Başkanı Ahmet Ersöz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizdiklioğlu ve vatandaşlarla bir araya gelen UBP LTB adayı Gardiyanoğlu, projelerini anlattı.

-Sucuoğlu

Eski UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, LTB Başkan Adayı Gardiyanoğlu’nun mimar olduğuna işaret ederek, Gardiyanoğlu’nun yıllardır siyaset içinde, Lefkoşa sevdalısı olduğunu belirtti ve “Lefkoşa’yı gerçek bir başkente dönüştürecek tek isim Gardiyanoğlu’dur” dedi.

-Gardiyanoğlu

Lefkoşa’da 8 yıldır "yapılamayan" hizmetlere değinen Gardiyanoğlu, mevcut belediyenin 334 milyon 584 bin TL borcunu iki buçuk yıl içinde bitireceklerini kaydetti.

Yerel seçimlerin ardından kucaklayıcı ve bütünleştirici bir belediye başkanı olacağını aktaran Gardiyanoğlu, “Lefkoşa’da son 8 yılda yapılamayanlar ortadadır. Artık adına yakışır bir başkent, adına yakışır bir Lefkoşa mümkün olmalı diyerek çıktığımız bu yolda iki buçuk yıl içinde belediyeyi borç yükünden kurtaracağız. Lefkoşa’nın merkezinde bulunan Taşkınköy gibi unutulan, atıl bırakılan birçok mahallemiz var, kaldırım ve yol problemlerini ivedi bir şeklide çözeceğiz. Bizler yapılamayanları yapmak için bu göreve talip olduk, sizlerin de desteğiyle 26 Aralık sabahı UBP’nin zaferiyle sonuçlanacaktır. 26 Aralık sabahı Lefkoşa bambaşka bir havaya uyanacak” dedi.