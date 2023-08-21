Gardiyanoğlu: “Üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Engelleri birlikte aşacağız”

Gardiyanoğlu: “Üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Engelleri birlikte aşacağız”
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu  Osman Amca başkanlığındaki  Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği heyetini kabul ederek görüştü.  Görüşmede Bakanlık Müsteşarı Ecevit Alper ve Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı da hazır bulundu.   Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca inşaat sektörünün ülkenin lokomotiflerinden biri olduğunu kaydederek  ilerleyen süreçte  birlikte bir çok şeyi başaracaklarına olan inanıcını  dile getirdi ve Bakan Sadıkoğlu’na destek belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu  Taşeronlar Birliği’nin büyük bir kuruluş olduğunu ifade ederek inşaat sektörünün binlerce insana istihdam sahası açan, on binlerce insana birebir dokunan bir sektör olduğunu kaydetti.

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Gardiyanoğlu  yıllarca paydaş olarak çalıştıkları  taşeronların sorunlarını ezbere bildiğini belirterek, “Üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız.  Aşılması gereken engelleri birlikte aşacağız.” ifadelerini kullandı.Konuşmasında Kalkanlı Yaşam Evi’ne de değinen Bakan Gardiyanoğlu devam eden  onarım çalışmaları ile ilgili Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nden  destek istedi. Herkesin  birer engelli adayı olduğunu ve bir gün yaşlanacağını ifade  eden Gardiyanoğlu , “Bu dönemlerin sağlıklı ve huzurlu geçirilmesini sağlamak bizim asli görevimizdir”dedi. 
Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca da , Çalışma Bakanlığı’na bağlı birçok kuruma yardımcı olduklarını  hatırlatarak bunları artırarak devam ettireceklerinin sözünü verdi.

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