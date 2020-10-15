GAÜ 34. Dönem Mezuniyet Töreni yapıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2019-2020 Akademik Yılı 34. Dönem Mezuniyet Töreni’nin ilk bölümü, Covid-19 Pandemi önlemleri ile gerçekleşti.

GAÜ basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜ 34. Dönem Mezuniyet Töreni’nin ilk bölümüne, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür, Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Taşel, Final Üniversitesi Genel Sekreteri Bülent Taşel, GAÜ akademik ve idari kadrosu ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Görev nedeniyle törene katılamayan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu video yoluyla tebrik mesajını GAÜ mezunlarına iletti.

“GAÜ’LÜYÜM DEMENİN ONUR VE GURURUNU HER ZAMAN TAŞIYIN VE YAŞAYIN”

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar yaptığı açılış konuşmasında, 2020 yılının mücadele yılı olduğunu belirtti.

Haydar, öğrenciler hitabında “Girne Amerikan Üniversitesi’nde almış olduğunuz eğitimle kendi alanlarınızda yetkin bireyler olarak yetiştiniz ve bu alanlarda topluma, insanlığa faydalı olmak için hazırsınız. Hayatınızın her döneminde zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Sakın yılmayın, zorluklarla mücadeleden kaçmayın. Hepinize başarılar diliyorum; yolunuz açık olsun, her şey gönlünüzce olsun. GAÜ’lüyüm demenin onur ve gururunu her zaman taşıyın ve yaşayın” dedi.

“ÖNÜNÜZDE PARLAK VE BAŞARILI BİR GELECEĞİN OLDUĞUNA YÜREKTEN İNANIYORUZ”

Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Bodamyalı da, mezunlara GAÜ ailesi olarak, özellikle dünya çapındaki Pandemi sırasında, her zaman sağlıklı ve güvende ve sevdiklerini korumalarını isterim.

“SİZİ GERÇEK OLAN YAŞAMINIZDAKİ, EN GERÇEKÇİ EVREYE UĞURLUYORUZ”

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar da törende yaptığı konuşmada, dünyada yaşamakta olunduğu salgın hastalık koşulları altında, bu zorlu süreçte öğrencilerin yaşamsal ihtiyaçlarına öncelik verdiklerini belirterek, eğitim ve öğretim stratejilerini bu kaotik ortamdan en az etkilenebileceği şekilde kararları hızlıca uygulayarak, akademik gelişim programlarının aksamaması noktasında yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Girne Amerikan Üniversitesi herhangi bir üniversite değil, vizyoner bir eğitim kurumu olduğunu dile getiren Akpınar, benzer şekilde; farklı ülkelerdeki tüm kampüslerimiz, bulundukları ülkelerin en gözde şehirlerine konumlandırılarak, doğaya uyumlu fiziki yapılandırma ile GAÜ markası küresel olarak ölçeklendirilmiştir. Diplomalarınızın marka değerini temin eden; Küresel otorite öğesi olarak kabul edilen akreditasyonları ve iş birliklerini bu imbiğin içinden başarıyla da geçirdik” dedi.



Bu sene ilk mezunlarını veren fakat pandemi nedeniyle adada bulunamayan GAÜ School of Performing Arts (GAÜ Sahne Sanatları Okulu) öğrencilerinin videosu gösterildi.

Konuşmaların ardından Yüksek Lisans, Doktora, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri diplomalarını teslim aldı.