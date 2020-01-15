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GAÜ ara dönem yatay geçiş başvuruları 22 Ocak’ta

GAÜ ara dönem yatay geçiş başvuruları 22 Ocak’ta
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2019-2020 Akademik Yılı ara dönemde yatay geçiş başvurularını 22 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında kabul edecek.

GAÜ’den yapılan açıklamada, 2019-2020 Bahar Dönemi kurumlar arası geçişin, yalnızca KKTC’de bulunan üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin başvuruda bulunabileceği belirtilirken, GAÜ’nün uygulama esasları, başvuru şekli ve tarihi, gereken belgeler üniversitenin web sitesinden paylaşıldığı kaydedildi. Uygun görülen başvurulara kontenjanlar çerçevesinde 7 yıl kesintisiz eğitim bursu sağlanacağı bildirildi.

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