GAÜ'de aşılama ve antijen testleri sürüyor

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Girne’deki “GAU Smart Health Life Center” polikliniğinde koronavirüs aşıları ve antijen testleri yapılmaya devam ediyor.
Cenkler ayrıca aşı olmadan önce online olarak asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt yapılması gerektiğini de vurguladı.
GAÜ’deki aşı merkezi ile ilgili de açıklamada bulunan Cenkler, “Böylesi bir aşı merkezinin açılması için öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın istediği belirli şartlar var. Onları yerine getirdiğimiz için, bize aşı yapma yetkisi verilmiştir. Aynı yetki antijen testi için de söz konusudur” ifadelerini kullandı.