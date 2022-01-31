GAÜ'de aşılama ve antijen testleri sürüyor

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Girne’deki “GAU Smart Health Life Center” polikliniğinde koronavirüs aşıları ve antijen testleri yapılmaya devam ediyor.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, Smart Health Life Center İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler konuyla ilgili yaptığı açıklamada Cenkler, “Şu ana kadar üniversitemiz bünyesinde 15 binin üzerinde aşı yaptık. Aşı yapmak isteyen bölge halkının ve oturma izinli olarak KKTC’de bulunan kişilerin aşılanması devam ediyor” dedi.

Cenkler ayrıca aşı olmadan önce online olarak asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt yapılması gerektiğini de vurguladı.

GAÜ’deki aşı merkezi ile ilgili de açıklamada bulunan Cenkler, “Böylesi bir aşı merkezinin açılması için öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın istediği belirli şartlar var. Onları yerine getirdiğimiz için, bize aşı yapma yetkisi verilmiştir. Aynı yetki antijen testi için de söz konusudur” ifadelerini kullandı.