GAÜ'de Atatürk'ü anma programı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk`ü Anma Programı, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi`nde gerçekleşti.

Program, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Atatürk’ü Anma Programının açılış konuşmasını gerçekleştiren GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, Atatürk’ün Devrimleri ve Liderlik Özellikleri konusundan bahsetti

. Saygılı; “Türk Milletinin bağrından çıkan bir deha 19 Mayıs 1919’da tüm kötü gidişlere dur demiş, Anadolu’dan Türk halkıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı ile Türk ulusunu özgürlüğe kavuşturmuştur. Esaretten özgürlüğe halkıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk; tasarladığı ilkelerle; devrimlerini harekete geçirmiş, Türk ulusunu karanlıktan aydınlığa ulaştırmıştır” ifadelerini kullandı.

GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir, Anekdotlarla Atatürk konuşmasını gerçekleştirdi.

Özdemir, konuşmasının yanı sıra yaptığı sunumlar ve Atatürk’ün hayatına dair öyküleri katılımcılara aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm ömrünü davasına, ulusuna Türk Milleti’nin yeniden varoluşuna adadı. Atatürk ve dava arkadaşları bizlere; ölümsüzleşen fikirlerini ve kutsal bir vatan toprağı emanet etti. Bizler de Kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Rauf Raif Denktaş’ın da dediği gibi “Bize bırakılan toprakları ne atabiliriz ne satabiliriz. Onu ilelebet koruyacağız”. Yapmış olduğumuz bu etkinliğin onu anmaktan anlamaya, özlemekten özümsemeye bir adım olmasını temenni ediyoruz” dedi.

GAÜ Siyasal Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk defa 1911-1912 yılları arasında Trablusgarp’ta İtalyanlarla girişilen harbin hemen ardından Kıbrıslı Türkler ile biraraya geldiğini belirterek, kendi arşivinden her biri ayrı araştırma konusu olan “Kıbrıslı Türkler ve Atatürk” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

“Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk ve Basın” konulu konuşmasını gerçekleştiren GAÜ İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Haluk Selman kendi anılarından da bahsederek gazetecilikte bu kadar baskı ve sansüre karşı yapılabilecek hiçbir şeyin olmamasının üzücü olduğunu belirtti.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı GAÜ İletişim Fakültesi Radyo,TV Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özen Çatal ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Atatürk Sizin İçin Ne Demek?” konulu röportaj içerikli video gösterimi ile sona erdi.