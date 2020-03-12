GAÜ'de önlemler alındı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Covid-19 virüsüne karşı tüm önlemleri içeren çalışmalarını tamamladı.

Konuyla ilgili GAÜ Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” ilan edilen Covid-19 ile iligli önlem çalışmaların 2 haftadır devam ettiği bildirilirken, GAÜ kampüsün dışında yurtlar, öğrenci servisleri ve GAÜ Okullar Grubuna bağlı kolejlerde de aynı çalışmaların tamamlandığı vurgulandı.

Corona virüsüne yönelik bilgilendirme toplantıları ve dezenfekte faaliyetlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlandığı bildirilen açıklamada; "Önlem almak önemlidir. bizler öğrencilerimizin sağlığı için okulumuz bünyesinde bulunan kolejlerimizle birlikte dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştirdik. GAÜ Ailesi olarak, Covid-19 virüsüne karşı çalışmalarımız ve eğitici seminerlerimiz devam etmekte." ifadeleri kullanıldı.