GAÜ'den 1800 Euro'ya master fırsatı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), mezunlarına ve KKTC'ye özel master ve doktora programlarında indirim fırsatı sunduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada; YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyadan diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı 44 Master ve 15 Doktora programı için; dönem farketmeksizin, mezunlarına, KKTC vatandaşlarına, TSK ve Güvenlik Kuvvetleri, Polis, şehit ve gazi çocukları ile Elçilik mensupları ve eşlerine özel indirim fırsatı sunulduğu belirtildi.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü bünyesinde bulunan 44 Master programı için 2020 yaz dönemi kayıtlarında ücretin 1800 Euro (tüm program), 15 Doktora programı için ise 2020 Güz dönemi kayıtlarına ücretin 5000 Euro (tüm program) olduğu ifade edildi.

Son başvuru tarihinin 10 Temmuz Pazartesi günü olduğu da kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020, 14:57