GAÜ, denizcileri için bröve töreni gerçekleştirdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu bünyesinde 4 yıllık eğitim veren Güverte (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği) bölümü öğrencileri düzenlenen törenle “GAÜ Brövelerini” aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Denizcilik Eğitim Sahası’nda gerçekleşen törene, Denizcilik Yüksekokul Müdürü Bayram Ali Tavlayan, Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Bölüm Başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Yüksekokul Müdürü, Uzakyol Kaptanı Bayram Ali Tavlayan, bröve takmanın gurur ve sorumluluklarını anlattı.

Genç denizcilere seslenen Tavlayan, “Denizci demek, ileriye bakan demektir. Geçmişe takılmadan ileriye bakmalı yeni hedefler peşinde koşarken dikkatli, araştırmacı ve paylaşımcı olmak zorundayız. Gideceği limanı bilmeyen bir kaptana hiçbir rüzgardan fayda olmaz. Hep beraber başarılı nice günlere” dedi.

GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Uzakyol Kaptanı Esat Güzel, mesleğin zor ama güzel taraflarını öğrencilerle paylaşarak genç denizcilerin sabırla mesleklerinde ilerlemesi gerekliliğinin mesajını verdi.

Törende, merhum GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Müdürü Uzakyol Kaptanı Efdal Safel de anıldı.