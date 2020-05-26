Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Arizona Üniversitesi arasında global kampüs ortaklığı yapıldığı açıklandı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, öğrenciler artık Girne Amerikan Üniversitesi’nde Arizona Üniversitesi’nin akademik programlarına kayıt olabilecek, Güz 2020 döneminde eğitimlerine Amerika’da başlayabilecek.

Açıklamaya göre, global kampüs ortaklığı, öğrencilerin COVID-19 salgını sırasında ülkelerinden ayrılmadan ABD diploması almalarına yardımcı olmak için başlatıldı.