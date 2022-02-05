GAÜ, KKTC’ye özel yüzde 100’e varan burs fırsatı ile ara dönem kayıtlarının devam ettiğini duyurdu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2021-22 akademik yılı bahar dönemine özel, KKTC vatandaşlarına, lise eğitiminin 4 yılını kesintisiz KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti ve 3. dünya ülkesi vatandaşlarına yüzde 100’e varan burs fırsatı sunduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, GAÜ Senatosu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, tıp, eczacılık ve pilotaj bölümleri dışında tüm bölümlerde geçerli olacak burs fırsatı için aday öğrencilerin gau.edu.tr/kibrisaday web sitesinden 16 Şubat’a kadar çevrimiçi başvuru yaparak ön kayıtta bulunması gerektiği belirtildi.



Tıp, eczacılık ve pilotaj bölümlerinde okumak isteyen aday öğrencilere ise, lisede göstermiş olduğu başarıya göre çeşitli burslar sağlanacağı belirtildi.GAÜ’nün sunduğu burs fırsatları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt şartlarına, kayit@gau.edu.tr mail adresi ya da, 0850 650 2000 ve 0548 870 87 17 numaralı telefon numaralarından ulaşılabileceği bildirildi.