GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar: "Kaza değil, cinayet girişimi"

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Girne Amerikan Üniversitesi’nde çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Serhat Akpınar’ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

“Yangınla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. İtiraf var, tutuklama kararı çıkartıldı. Aramalar devam ediyor. Kurguları hazır, azmettiren ve azmettirenler!! Bu bir kaza değil. Cinayet girişimi, suç örgütü kurma, yönetme, öldürmeye azmettirme, mala kastetme, yağmalama.” Kaynak: Akpınar: “Kaza değil cinayet girişimi”