GAÜ'lü akademisyenden Uluslararası temsiliyet

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri Londra’da gerçekleşecek “Cities 2100” konferansına başkanlık edecek.

Verilen bilgiye göre, GAÜ Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kentsel Tasarım Master Programı Koordinatörü Sadri dünyanın farklı ülkelerinden çeşitli üniversitelerin ve araştırma enstitülerinin katkısıyla gerçekleşecek “Cities 2100” konferansına başkan olarak atandı.

Sadri’nin GAÜ’yü ve KKTC’yi temsil edeceği konferans Temmuz 2020'de Londra'da düzenlenecek. Konferansta 2100 yılı vizyonu değerlendirilecek, sosyal ve ekolojik krizlere karşı kentlerin sorumlulukları tartışılacak, kent yönetimleri için yol haritası çizilecek.